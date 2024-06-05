Квартиру Пушкина на Арбате отреставрировали

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что мемориальная квартира писателя и поэта Александра Пушкина вскоре откроется на Арбате. Ранее в бывшем жилище великого литератора провели масштабную реставрацию, сообщает «Вечерняя Москва».

Собянин отметил, что цокольный этаж музея расскажет об истории Арбата. На первом этаже посетители смогут узнать о периоде жизни Пушкина, когда он жил в арбатской квартире.

«Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой», — рассказал столичный градоначальник.

Во время работы специалисты воссоздали в квартире Пушкина ее исторические интерьеры. В частности, воссозданы паркет тех лет, расположение и размеры комнат, печей, лестниц, откосов окон и облицовка подоконников.