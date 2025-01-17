Квартиру-дворец с мебелью из Эрмитажа выставили на продажу в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу многокомнатная квартира в особняке стоимостью 1,5 млрд рублей — это самое дорогое жилье в Северной столице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Шикарная квартира площадью почти 880 кв. м расположена в центре Петербурга — на улице Чайковского в доме 38/9.

Это полноценный особняк с балконами, в котором более 10 комнат: большая гостиная с камином и фортепиано, винный погреб, мансарда с выходом на крышу, терраса, спальни, несколько кухонь и еще дополнительные гостиные комнаты.

Кроме того, по информации продавца, квартира уже меблирована предметами интерьера из Эрмитажа, так что аналогов в городе на Неве точно нет.