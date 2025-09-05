Кузнецовскую школу в Павлово-Посадском округе капитально отремонтируют в 2026 г

Кузнецовскую школу в Павлово-Посадском округе в следующем году ждет капитальный ремонт. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту школы в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа Московской области», — сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МОУ СОШ № 11, Московская область, г. о. Павловский Посад, дер. Кузнецы, улица Новая, д. 14».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1970 года постройки общей площадью 3 889,3 кв. м.

Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.