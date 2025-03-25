Купить квартиру в 2025 году: почему россияне выбирают Подмосковье

Несмотря на то, что стоимость недвижимости по-прежнему остаётся одним из ключевых факторов при выборе квартиры, покупатели все равно готовы инвестировать в более высокое качество жизни. Сегодня за сумму, которую раньше тратили на небольшую квартиру в Москве, можно приобрести просторное жильё в современном жилом комплексе Подмосковья, сообщили РИАМО в девелоперской компании «Главстрой Регионы».

Новые проекты в Московской области соответствуют высоким стандартам: благоустроенные дворы, игровые площадки для детей и воркаут-зоны для взрослых, продуманная социальная инфраструктура.

Кроме того, новые жилые комплексы Подмосковья задают тренд на добрососедство, открывая на территориях ЖК соседские центры.

Ещё один фактор, который раньше сдерживал спрос на жильё в области, — это время на дорогу до Москвы, отмечают в компании «Главстрой Регионы». Благодаря проекту МЦД, скоростным электричкам и модернизации железнодорожных станций дорога из многих подмосковных городов теперь занимает столько же времени, сколько путь из спальных районов столицы.