Купеческий дом в Коломне получил охранный статус

Двухэтажный кирпичный дом на белокаменном цоколе расположен по красной линии улицы в ряду сплошной двухэтажной застройки: к северо-восточному торцу особнячка примыкает кирпичное здание XIX века, а примыкавшее к юго-западному торцу жилое строение было разобрано в 1970-х годах. Главный, юго-восточный фасад дома получил декоративную обработку в духе эклектики. Центральная часть выделена небольшим ризалитом, горизонтальные членения отмечены междуэтажным белокаменным поясом и подоконной тягой в уровне второго этажа. Высокие окна второго этажа обрамлены штукатурными наличниками с лучковыми сандриками на кронштейнах.

Здание, приспособленное в настоящее время под многоквартирный дом, в начале XX века, по сведениям местных жителей, принадлежало семье Богдановых: на первом этаже дома располагалась чайная, а на втором — жилые помещения. Дом Богдановых является образцом жилой купеческой застройки Коломны середины XIX столетия.

Утверждение предмета охраны объекта культурного наследия позволит сохранить историческое здание, приспособленное для современного использования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.