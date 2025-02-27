Культурный центр «Москвич» открылся после реконструкции

«Рад, что нам удалось сохранить такое важное место, привести его в порядок и возобновить его работу. Сегодня мы открываем новую страницу этой большой и уникальной истории», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.

Культурный центр «Москвич», возведенный в 1977 году по проекту архитекторов К. Шехояна, И. Каменского, Д. Король и Н. Тарасенко, изначально носил название ДК «АЗЛК». Учреждение культуры было создано для работников автомобильного завода и их семей.

В период с 1990 по 2000 год завод столкнулся с рядом трудностей, которые не могли не отразиться на судьбе Дома культуры. Здание было выставлено на продажу, но благодаря усилиям местных жителей и руководства ДК, удалось его сохранить. С 2007 года здание стало собственностью города и получило новое имя — культурный центр «Москвич».