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Культурно-досуговый центр «Полярный» достроят в Москве в 2024 году

В текущем году в Южном Медведкове завершится строительство культурно-досугового центра «Полярный». Всего с 2024 по 2026 годы в мегаполисе введут в эксплуатацию 12 культурно-досуговых центров и школ искусств, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Это уникальный объект, в котором разместятся культурные и спортивные пространства», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Внутри культурно-досугового центра разместятся репетиционный, камерный и зрительный залы, а также помещения для спорта и танцев.

Помимо этого, в новом здании оборудуют студии фото- и звукозаписи, зону настольных игр, центр технического развития, аудитории прикладного творчества и пространства для временных выставок.

На сегодняшний день ведутся отделочные работы и монтаж инженерных систем.