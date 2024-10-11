Крышу здания в ЮЗАО освободили от незаконного летнего кафе

В районе Теплый Стан на крыше ресторана демонтировали летнее кафе, не учтенное в городской схеме размещения, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Нарушение выявлено по адресу: ул. Академика Виноградова, вл. 5А. Бобров подчеркнул, что еженедельно инспекторы Госинспекции по недвижимости в территориальных подразделениях отслеживают ситуацию на закрепленной территории с помощью камер видеонаблюдения.

«Именно с помощью дистанционного мониторинга выявили кафе на крыше, которое разместили самовольно. Оно не включено в схему размещения сезонных объектов. После разъяснительной беседы с владельцем заведения незаконное летнее кафе было демонтировано», — прокомментировал Бобров.

Основанием для установки летних веранд в столице является городская схема размещения сезонных кафе: место для открытой веранды и ее площадь должны соответствовать утвержденным параметрам.

«Размещение летних заведений на крышах зданий требует особого внимания к вопросам безопасности. Кровля, на которой планируется установка кафе, должна быть технологически приспособлена для дополнительной нагрузки и соответствовать строгим требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан», — добавил Бобров.

В ведомстве отметили, что сегодня ключевая роль отводится мерам, направленным на предупреждение нарушений при установке и обустройстве сезонных кафе. Для этого на регулярной основе инспекция совместно с ОАТИ организует для рестораторов бесплатные вебинары, семинары, круглые столы, а также проводит индивидуальные консультации.