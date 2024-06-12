Крупный строительный кластер появится в районе Вороново

Крупный отраслевой промышленный кластер появится возле поселка Спортбазы в районе Вороново в ТиНАО. Он объединит предприятия, где будут выпускать высокотехнологичную продукцию для строительной сферы, рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица активно внедряет кластерный подход для развития индустриального сектора. В городе работают уже четыре межотраслевых кластера: электромобилестроения, фотоники и микроэлектроники, фармацевтический, а также Федеральный центр беспилотных авиасистем. Сейчас создается еще один — это крупный строительный кластер в Новой Москве. В рамках масштабных инвестиционных проектов город предоставит под локализацию производств 200 га земли, на которых разместят более 1,6 млн кв м производственных объектов», — отметил Ликсутов.

Столичные производители выпускают инновационные изделия, которые используются при строительстве как в Москве, так и в других регионах РФ, а также в странах ближнего зарубежья. Кластерный подход позволяет производителям работать в кооперации, обмениваться опытом и технологиями, ускорять процессы производства и увеличивать объемы выпуска продукции. Кроме того, это помогает экономить на логистике и аренде складских площадей и производить инновационную продукцию в кратчайшие сроки.

«Строительный кластер объединит ведущих производителей стройматериалов. На предприятиях будут выпускать железобетонные и строительные конструкции, модульные сооружения, металлические изделия, деревянные напольные покрытия и другую продукцию. Всего на производствах планируется организовать около 30 тыс. рабочих мест», — добавил министр Правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Все предприятия стройкластера возведут в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов. Для первых двух промышленных объектов город предоставит земельные участки общей площадью 30 гектаров по льготной ставке один рубль в год.

На этих производствах в ближайшее время смогут трудоустроиться свыше 3 тыс. человек.

Более 340 рабочих мест появится на предприятии по выпуску сборных железобетонных конструкций для строительства лестничных площадок, балконов, фасадов и несущих стен зданий. Предполагается, что ежегодно оно сможет производить до 45 тысяч единиц изделий.

Еще свыше 2,8 тыс. сотрудников смогут работать в новом промышленном технопарке. Планируется, что предприятие будет производить до 29,7 тыс. единиц строительных конструкций, модульных сооружений, металлических изделий и деревянных напольных покрытий. Такие материалы применяют при модульном домостроении, укладке полов и других ремонтных работах.