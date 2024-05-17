Крупный производитель отделочных материалов из дерева строит завод в Подмосковье

Главгосстройнадзор Подмосковья проверил ход строительства завода по производству отделочных материалов из древесины в Электрогорске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В рамках третьего этапа строительства, начатого в 2020 году, застройщик возводит здание площадью 140 кв. метров, где разместит мокрый электростатический фильтр для очистки отходящих газов от работы оборудования завода «ДСП-250» от частиц пыли. Стройготовность объекта — 95%.

Также на территории предприятия завершается строительство здания, где наладят рециклинг — вторичную переработку древесного сырья из — щепы и опилок — для существующего производства древесностружечных плит (ДСП-250). Площадь здания составит более 4 тыс. кв. метров. После запуска производства здесь будут перерабатывать более 1,7 млн древесного сырья в год. Строительная готовность здания сегодня — 78%.

Застройщик — компания «УЛЬТРАДЕКОР», специализируется на выпуске деревянных плит: ДСП, ЛДСП, МДФ и других. При этом в приоритете — эффективное использование древесины, включая рециклинг и безотходное производство.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.