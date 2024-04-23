Производитель лекарств завершил строительство лаборатории в Красногорске

Главгосстройнадзор Подмосковья по итогам проведенной проверки выдал заключение о соответствии проектно-сметной документации инженерно-лабораторного корпуса в селе Ангелово Красногорска, сообщает пресс-служба ведомства.

Застройщик — компания «Биннофарм Групп», объединяющая пять крупнейших фармпроизводств, достроил здание лаборатории.

Работы стартовали в октябре 2023 года. По окончании строительства предприятие увеличит общую производственную мощность, которая превысит 700 тыс. кв. метров.

«Биннофарм Групп» обладает крупнейшими в России возможностями по выпуску фармацевтической продукции. Предприятия выпускают лекарственные препараты в более чем 20 формах — до 370 млн упаковок в год. В том числе, среди выпускаемой продукции: жаропонижающие, антигистаминные, сосудосуживающие препараты, анальгетики, антисептические препараты.

К 2025 году «Биннофарм Групп» планирует вывести на рынок более 100 лекарственных средств в области дерматологии, неврологии, гинекологии и педиатрии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.