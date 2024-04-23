сегодня в 16:33

Крупный логистический комплекс в Долгопрудном готов на 70%

Специалисты Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили ход строительства крупного логистического комплекса, возводимого в городском округе Долгопрудный на территории рабочего поселка Шереметьевский, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сейчас на объекте строители приступили к основным работам по монтажу инженерных сетей, а также внутренней отделке помещений.

По состоянию на 23 апреля, строительная готовность будущего логистического комплекса превысила 70%.

Новый комплекс запроектирован в трех этажах и займет порядка 7,5 тыс. кв. метров. Его инфраструктура предусматривает склад, оснащенный высокотехнологичным холодильным оборудованием.

Согласно проекту, здесь будут хранить продукты питания.

Завершить строительство объекта планируют в феврале следующего года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе обращения к жителям региона обратил внимание бизнеса на важность поддержки от ЦСС.

«Еще раз обращаю внимание на важность работы ЦСС. Проект должен продолжаться для того, чтобы не было головной боли у тех, кто строит фабрику, завод или небольшой цех», — сказал Воробьев.