Крупный логистический хаб построят на востоке Подмосковья до конца 2027 года

До конца 2027 года в Орехово-Зуевском городском округе будет построен крупный логистический хаб. Проектируемый терминал в индустриальном парке «Морозов Орехово-Зуево» обладает высоким логистическим потенциалом, объединяющим грузопотоки региональных предприятий, международные и транзитные перевозки, с выходом на международный транспортный коридор «Север-Юг». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Выгодное географическое положение будет способствовать развитию производственного потенциала предприятий Московского региона и близлежащих областей. Автомобильное и железнодорожное сообщение позволит резидентам индустриального парка развивать мультимодальные контейнерные перевозки с иностранными партнерами.

Инвестиции в проект составляют 37 млрд рублей. Планируется создать свыше 7 тыс. рабочих мест. В состав терминала входит: контейнерный терминал с грузооборотом не менее 100 тыс. TEU в год; аппарель для выгрузки автомобилей; складской комплекс класса А+ площадью не менее 40 тыс. кв. метров; стоянка для грузовых автомобилей; стоянка для новых легковых автомобилей.

Российские транспортные компании активно развиваются в части экспортных перевозок сельскохозяйственной продукции и успешно замещают ушедших с российского рынка иностранных логистических игроков.

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Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.