Крупный логистический хаб появится в Подмосковье

В Московской области построят крупный логистический хаб. Девелопер проекта получил участки двух аукционов под строительство в Богородском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Первый участок площадью 15,87 га был приобретен на аукционе ДОМ.РФ 21 июня, второй, площадью 35,07 га, был реализован 28 июня. Суммарная конечная цена объектов составила 935,81 млн рублей. Всего в обеих торговых процедурах приняли участие четыре компании из трех регионов России.

«Аналитика, основанная на данных о вводе складских площадей и объеме сделок, свидетельствует о высоком спросе на участки под размещение подобных объектов. В портфеле ДОМ.РФ — широкий выбор площадок для складских и логистических комплексов разного масштаба не только в Подмосковье, но и по всей территории страны. Проведение торгов в электронном формате вновь подтверждает свою эффективность и привлекательность для инвесторов из различных регионов», — отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

«ИНСИТИ Логистика» является новым подразделением краснодарского строительного холдинга. Оно сфокусировано на проектировании и строительстве объектов складской недвижимости и логистических хабов. Компания уже реализует три подобных проекта в Краснодаре и Московской области. На вновь приобретенной территории планируется запуск четвертого. Этому способствуют местоположение и транспортная доступность участков. Район обладает высокой инвестиционной привлекательностью и имеет значительный потенциал для развития. Расстояние до Горьковского шоссе составляет 550 метров, до МКАД — около 34 км.

«Группа компаний «ИНСИТИ» активно растет. Мы постоянно работаем над расширением видов деятельности, а также над развитием новых направлений. Детальный анализ рынка показал, что на сегодняшний день логистические хабы — один из самых перспективных и востребованных видов недвижимости. Поскольку Москва и Подмосковье занимают 50% складского рынка, нами было принято решение развивать данный сегмент именно в столичном регионе», — сказал собственник ГК «ИНСИТИ» Роман Саркисов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.