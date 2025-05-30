Крупные столичные застройщики продолжат повышать цены — мнение эксперта

Эксперт Фазлыева: рынок недвижимости не вернется к показателям прошлых лет

Тренд на снижение продаж жилой недвижимости из-за роста цен сохранится, если не произойдут серьезные изменения в экономической сфере России, сообщила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.

«Крупные столичные застройщики продолжат повышать цены, они высасывают спрос с регионов. Речь идет о покупателях, стремящихся осесть в Москве и агломерации (процесс миграции в крупные центры последние годы усиливается). Что касается региональных рынков, здесь ситуация сложнее», — отметила она.

При этом рост стоимости жилья в реальности уступает увеличению цен на прочие товары и услуги. И на данный момент для изменения ситуации предпосылок нет, считает Фазлыева.

«Ждем адаптации к скорректированным условиям ипотечного кредитования (необходимость доказывать платежеспособность, иметь допустимую кредитную нагрузку и соответствующую требованиям кредитную историю сокращают число потенциальных покупателей), развития рынка арендного жилья, жилищно-накопительных сбережений и медленного изменения ситуации на рынке. Это период нескольких лет и продуманных управленческих решений», — сказала эксперт.

По ее мнению, ожидать серьезного отскока и возврата к показателям прошлых лет даже при снижении ключевой ставки ЦБ в ближайшие годы не стоит.