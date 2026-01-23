Крупнейший детский сад Подмосковья построят в Люберцах к концу 2026 года

В жилом комплексе «1-й Лермонтовский» в Люберцах продолжается строительство детского сада на 560 мест, который станет самым большим в Подмосковье. Открытие объекта запланировано до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Люберцы возводят детский сад на 560 мест по госпрограмме Московской области и в рамках нацпроекта «Семья». Новый объект станет крупнейшим дошкольным учреждением региона.

Министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский сообщил, что в жилом микрорайоне существует высокий спрос на социальную инфраструктуру. В настоящее время строители выполняют фасадные работы, устанавливают витражные конструкции и монтируют инженерные сети. После завершения работ по тепловому контуру начнется внутренняя отделка.

Площадь здания превысит 8 тысяч квадратных метров. В детском саду откроют 23 группы, включая три ясельные, а также залы для музыкальных и физкультурных занятий, пищеблок, кабинеты логопеда и психолога, медицинский блок.

На прилегающей территории появятся игровые комплексы, теневые навесы, зоны отдыха, будет проведено благоустройство и озеленение. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на конец 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школа и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.