Крупнейшая снековая компания РФ построит еще один завод в Дмитровском округе

Главгосстройнадзор Подмосковья выдал разрешение на строительство второго этапа картофелеперерабатывающего завода в городском поселении Икша Дмитровского округа. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

При содействии проектного менеджера Центра содействию строительства, который провел предпроверку проектной документации, разрешение на строительство получено с первого раза без лишних проволочек.

До конца года в ходе второго этапа строительства «Русскарт» планирует возвести производственно-складское здание площадью почти 47,5 тыс. кв. м, а также инженерные сооружения — водозаборный узел, котельную и очистные сооружения.

В этом году компания планирует завершить возведение еще одного склада площадью 20 тыс. кв. м. Строительство ведется под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья.

В планах компании — реализация третьего этапа проекта, в ходе которого возведут картофелехранилища общей площадью более 30 тыс. кв. м.

Ранее в январе Главгосстройнадзор Подмосковья выдал компании разрешение на ввод в эксплуатацию Центра оптовой торговли площадью более 13 тыс. кв. м, расположенном в городском округе Мытищи.

В общей сложности новые объекты инвестора дадут не менее 900 новых рабочих мест для жителей региона, а в реализацию проекта будет вложено не менее 8 млрд рублей.

Застройщик — компания «Русскарт», крупнейший в России производитель снеков: чипсов, кукурузных палочек, орешков, луковых колец и готовых завтраков, выпускает продукцию под 10 популярными брендами, в том числе «Русская картошка», «Кузя», «Русские сухарики» и др.

Продукция компании представлена во всех федеральных округах и каналах сбыта в РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что традиционно в регионе очень диверсифицированная экономика. В то же время в приоритете стоит импортозамещение.

«Сейчас, понятно, видно, какое давление оказывается на экономику, и вместе с тем импортозамещение у нас — тот приоритет, на который мы обращаем особое внимание», — сказал Воробьев.