Кровлю детского сада начали устанавливать в ЖК «Аникеевский» Красногорска

В здании детского сада на 315 мест в ЖК «Аникеевский» городского округа Красногорск начались кровельные работы. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Дошкольное учреждение возводят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования.

На сегодняшний день в трехэтажном здании детского сада полностью завершены монолитные работы. На финальной стадии каменная кладка и устройство гидроизоляции.

В дошкольном учреждении запланировано 13 групп. Общая площадь учреждения составляет 4 280 кв. метров. Здесь разместятся групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной, методические кабинеты, административные и технические помещения. На прилегающей к садику территории проведут озеленение, разместят детские и спортивные площадки.

В рамках первой очереди строительства ЖК «Аникеевский» возводятся 10 корпусов, три из которых введены в эксплуатацию и заселяются. Кроме детского сада, здесь предусмотрены поликлиники, магазины и другие торговые объекты, а также офисные помещения.

Недалеко от жилого комплекса находится станция МЦД-2 «Аникеевка». В перспективе на Новорижском шоссе откроются станции Рублево-Архангельской линии метро.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.