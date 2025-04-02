Краснов: 15 тыс незаконно отчужденных объектов вернули в доход государства

Генеральный прокурор России Игорь Краснов в ходе ежегодного отчета в Совете Федерации заявил о том, что за год в доход государства удалось вернуть 15 тыс. незаконно отчужденных объектов, сообщает РЕН ТВ .

«По искам прокуроров в 2024 году в казну возвращено свыше 15 тыс. незаконно отчужденных объектов, включая стратегические предприятия, а также 120 тыс. га земель почти на 2,4 трлн рублей», — отметил генпрокурор.

По его словам, эти активы находились под контролем резидентов из недружественных стран, которые получали от них доходы, а еще использовались в ущерб интересам РФ.

В ходе работы ведомства также был пресечен вывод за рубеж активов на сумму 25 млрд рублей. В федеральную собственность дополнительно возвращены активы стоимостью 56 млрд рублей.

Кроме того, по данным Краснова, через судебные инстанции было взыскано имущество чиновников на сумму более 500 млрд рублей, приобретенное на средства сомнительного происхождения.