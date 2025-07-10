Котельную построили в ЖК «Белый Город» Сергиево-Посадского округа

В подмосковном ЖК «Белый Город» построили котельную. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в городском округе Сергиев Посад, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новая котельная общей площадью более 2,8 тыс. кв. м обеспечит бесперебойное теплоснабжение всего жилого комплекса гарантируя комфорт для жителей. Котельная укомплектована современным оборудованием. Передовые технологии позволяют значительно повысить энергоэффективность и снизить эксплуатационные расходы. Автоматизированные системы управления обеспечивают точный контроль параметров работы котельной.

Блочно-модульная водогрейная котельная, общей мощностью 23 МВт, работающей на природном газе прошла все проверки безопасности и уже в полном объеме функционирует, отапливая дома жилого комплекса.

Жилой комплекс «Белый Город» назван в честь героев обороны Троице-Сергиева монастыря в 1608–1610 годах — ключевого события Смуты. Ранее имена защитников монастыря нигде официально не были увековечены. Улицы комплекса получили названия руководителей обороны монастыря, став своеобразным памятником героям той эпохи. Место строительства ранее занимали войска противника, осаждавшие монастырь.

Близость ЖК «Белый Город» к историческому центру города Сергиев Посад обеспечивает удобный доступ к его развитой инфраструктуре. В пешей доступности для жителей комплекса находятся многочисленные парки города, торговые центры с кинозалами, рестораны, салоны красоты, фитнес-центры. В рамках развития проекта предусмотрено возведение объектов инфраструктуры на территории «Белого Города». Здесь построят новые школы, детские сады, крупный торговый центр, отели разных категорий звездности и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.