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Косметический бренд ARAVIA расширяет производство в Протвине при содействии ЦСС

Главгосстройнадзор Московской области провел итоговую проверку производственно-складского комплекса бренда ARAVIA в городе Протвино. По ее результатам застройщику — компании «Новые технологии» — будет выдано заключение о соответствии объекта проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В двухэтажном здании площадью более 5 тыс. кв. метров оборудовали зоны для хранения полуфабрикатов косметики, административно-бытовые и технические помещения, столовую и производственные зоны.

Ожидается, что в корпусе будут фасовать в индивидуальные упаковки готовые крема, бальзамы, сыворотки, шампуни, а также формировать наборы для отгрузки товаров через маркетплейсы.

На заводе планируют ежедневно готовить к продаже 20 тыс. упаковок средств по уходу за кожей и столько же косметической продукции для волос.

На всех этапах застройщика сопровождают менеджеры центра содействия строительству при правительстве Московской области. Инвестиции в проект составили 854 млн рублей. На предприятии будет создано 170 рабочих мест.

В рамках программы «Земля за 1 рубль» компания «Новые технологии» получила участок под строительство двух производственно-складских корпусов. К концу 2024 года один из них был возведен и готовится к вводу в эксплуатацию.

ARAVIA — ведущий российский бренд уходовой косметики.

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