Кошка Бусинка осваивается в новой квартире в ЖК «Бригантина» в Долгопрудном

В Подмосковье строят ЖК «Бригантина». Комплекс возводят в городском округе Долгопрудный. Здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура. На первых этажах заселенных домов открыты магазины, кафе, пекарни, аптеки и салоны красоты, введен в эксплуатацию многоуровневый наземный паркинг на 813 машино-мест. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

В жилом комплексе уже построены в общей сложности три дошкольных учреждения для 435 воспитанников, детская поликлиника на 95 посещений в смену. Также ведется строительство еще двух встроенно-пристроенных детских садов для 270 малышей и взрослой поликлиники на 95 посещений в смену. Для города Долгопрудный застройщик возводит здание родильного дома.

Часто в новых квартирах новоселы заводят питомцев. Бусинка — новогодний сюрприз. Она появилась в доме под бой курантов и сразу стала частью семьи. Как и положено кошке, она обожает загонять игрушки под диван, шуршать бумагой и гулять по клавиатуре во время рабочих звонков — коллеги уже привыкли к ее неожиданным «сообщениям». А еще Бусинка обожает дрессировку и по команде легко выполняет «зайку», «кружок», «дай лапу» и даже перепрыгивает через руку.

С особым удовольствием она каждый день сидит на подоконнике и с интересом все разглядывает. Местные виды из окна очень нравятся и кошечке, и ее хозяйке.

Буся — настоящий компаньон. Всегда рядом и все любит делать вместе: есть, спать, чистить зубы и готовить ужины. Как верная собака. За это ее с любовью называют Котопес.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.