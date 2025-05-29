Корпуса школы в пос Малино Ступина планируют капитально отремонтировать в 2026 г

Корпуса школы в рабочем поселке Малино округа Ступина планируют капитально отремонтировать в следующем году. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств Федерального бюджета и бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту корпусов МБОУ «Малинская СОШ» в городском округе Ступино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Малинская СОШ» Московская область, г. о. Ступино, р. п. Малино, ул. Школьная, д. 10».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 3039 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.