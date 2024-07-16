Корпуса школы им Попова во Власихе начнут сдавать после капремонта в августе

Работы по капитальному ремонту школы им. А. С. Попова во Власихе ведутся по президентской программе и будут полностью завершены к началу нового учебного года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Площадь объекта — 10 481,5 кв. м. На объекте работает свыше 180 человек, стартовая готовность — 70%.

На сегодняшний день завершаются кровельные работы на корпусе «Г» (старшая школа), по остальным корпусами они выполнены в полном объеме. Проводится укладка напольных покрытий, подготовка стен под установку СМЛ панелей (стекломагнезитовый лист), установка светильников и сантехнических приборов.

Выполнен монтаж инженерных коммуникаций и слаботочных систем, согласована схема электроснабжения и выданы технические условия на подключение к электросетям.

Кроме того, подрядчик уже приступил к работам по благоустройству территории, будет заменено резиновое покрытие спортивной зоны.

В соответствии с дорожной картой, в начале августа подрядчик уже приступает к сдаче корпусов — в этот период в школе будет работать школьная трудовая бригада и помогать в подготовке обновленных помещений к учебному процессу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1 500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.