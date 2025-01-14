Корпуса первой очереди подмосковного ЖК «Богдановский лес» достроят в октябре

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В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению конструкций надземной части, устройство внутренних инженерных систем и фасадные работы.

Жилой комплекс возводится в несколько этапов. В рамках первой очереди строят корпуса 10.1 и 10.2. Готовность первого составляет 35%, второго — 41%. Помимо квартир, в 12-этажных высотках оборудуют дом быта и кружок моделирования детского центра.

На придомовой территории разместят игровые и спортивные площадки.

Также для жильцов ЖК построят парковку на 409 машино-мест, школу, рассчитанную на 1100 учеников, детсад на 350 мест и поликлинику. Их возводят в рамках отдельных проектов.

Строительство корпусов 10.1 и 10.2 планируют завершить в октябре 2025 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.