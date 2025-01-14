Корпуса первой очереди подмосковного ЖК «Богдановский лес» достроят в октябре
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства первой очереди жилого комплекса «Богдановский лес» в Ленинском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.
В настоящее время на объекте ведутся работы по возведению конструкций надземной части, устройство внутренних инженерных систем и фасадные работы.
Жилой комплекс возводится в несколько этапов. В рамках первой очереди строят корпуса 10.1 и 10.2. Готовность первого составляет 35%, второго — 41%. Помимо квартир, в 12-этажных высотках оборудуют дом быта и кружок моделирования детского центра.
На придомовой территории разместят игровые и спортивные площадки.
Также для жильцов ЖК построят парковку на 409 машино-мест, школу, рассчитанную на 1100 учеников, детсад на 350 мест и поликлинику. Их возводят в рамках отдельных проектов.
Строительство корпусов 10.1 и 10.2 планируют завершить в октябре 2025 года.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.