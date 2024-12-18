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Корпус школы № 28 в Люберцах капитально отремонтируют к 1 сентября 2025 года

Корпус школы № 28 в поселке Красково городского округа Люберцы капитально отремонтируют к 1 сентября 2025 года. Об этом на встрече с родителями учеников рассказала заместитель главы — начальник управления образованием Виктория Бунтина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Провели встречу с родителями учащихся из корпуса школы № 28, расположенного по адресу: п. Красково, ул. Чехова, 1.

В текущем году при поддержке губернатора в рамках госпрограммы по капитальному ремонту учреждений образования здесь приступили к капитальному ремонту. Школа 1968 года постройки, износ здания очень высокий. Специалисты заменят кровлю, инженерные коммуникации, обновят фасад, выполнят внутренние отделочные работы, проведут благоустройство прилегающей территории. Завершим ремонт к 1 сентября 2025 года», — отметила Бунтина.

Она добавила, что на время капремонта ученики перераспределены в корпуса гимназии № 56.

«Учащиеся обучаются в трех корпусах в п. Красково по адресам: ул. 2-я Заводская, д. 28, ул. Федянина, д. 16, ул. Мичурина, д. 14. Родители отметили, что адаптация к новым условиям обучения у детей прошла успешно», — уточнила Виктория Бунтина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.