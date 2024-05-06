сегодня в 10:45

Корпус № 2 ЖК «Облака 2.0» введут в эксплуатацию в Подмосковье

В ЖК «Облака 2.0» новоселье ждут более тысячи семей. Министерство жилищной политики выдало застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 2 в городском округе Люберцы, сообщает пресс-служба ведомства.

26-этажный монолитно-кирпичный жилой дом общей площадью более четырех тыс. кв. метров рассчитан на 1 094 квартиры свободной планировки от студий до трехкомнатных. На подземном этаже предусмотрены парковки и кладовые помещения для хранения вещей.

На территории жилого комплекса введен в эксплуатацию и поставлен на кадастровый учет детский сад для 170 малышей.

ЖК «Облака 2.0» является логическим продолжением проекта комфорт-класса, который возведен в центре подмосковного города Люберцы. На территории комплекса запроектирован закрытый от автомобилей благоустроенный двор, с ландшафтным дизайном, детскими и спортивными площадками, зонами отдыха, современным светодиодным освещением и многоуровневой системой безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.