Корпус № 1 в подмосковном ЖК «Пехра» поставили на кадастровый учет

В ЖК «Пехра» городского округа Балашиха на кадастровый учет поставлен корпус № 1. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: МО, г. Балашиха, ул. Яганова, д. 1.

Кадастровый номер: 50:15:0000000:157457

Новоселье здесь отпразднуют 1103 семьи. На территории ЖК уже открыты общеобразовательная школа на 1500 учеников, три муниципальных детских сада: отдельно стоящий на 350 мест и два встроенно-пристроенных на 130 и 120 мест, две поликлиники, молочная кухня, школа искусств. Готовится к открытию детский диагностический центр.

Корпус № 1, состоящий из 11 секций, насчитывает до 25 этажей. Общая площадь здания составляет более 61 тыс. кв. метров. На первом этаже расположены помещения общественного назначения. На территории комплекса также ведется строительство корпусов № 8 и 8.1.

ЖК «Пехра» от ГК «Гранель» — современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в г. Балашиха на территории 36 га. Объект находится в 8 км от МКАД, в непосредственной близости к Щелковскому шоссе. В шаговой доступности Маланьин пруд, реки Пехорка и Малашка. В жилом комплексе сейчас построены 9 корпусов на 7922 квартиры.

Подмосковные застройщики возводят всю необходимую социальную инфраструктуру в жилых комплексах в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.