Корпус «Нестеров» в ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» ввели в эксплуатацию

ЖК «У реки. Эко Видное 2.0» строят в рамках комплексного развития территорий в Ленинском городском округе. Уже выдано разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса «Нестеров», сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В составе корпуса представлены 1303 квартиры общей площадью 61,97 тыс. кв. метров. На подземном уровне корпуса расположены 288 кладовых. Первый этаж «Нестерова» отведен под 46 коммерческих помещений — их займут магазины, кафе, гипермаркет, точки услуг, а также многофункциональный и перинатальный центры.

17-этажный корпус «Нестеров» расположен на первой береговой линии, из его окон открываются виды на реку и зеленый массив, а также на благоустроенный внутренний двор реализованный по проекту «Чехарда». В основе концепции благоустройства — лесной массив, что нашло отражение в подборе растений и деревьев для озеленения двора.

В распоряжении жителей корпуса разноплановая инфраструктура ЖК — полноценный микромир с магазинами, кафе и точками сервиса на первых этажах. Кроме того, выделено место для образовательного кластера со спортивными и рекреационными зонами между корпусами «Нестеров» и «Левитан» — на берегу реки. В настоящее время функционирует муниципальный детский сад «Колобок», открыты магазины продуктов, кафе, пекарня, различные службы услуг, организовано дополнительное образование для детей.

В составе проекта «У реки. Эко Видное 2.0» также представлен корпус «Левитан» на 1 101 квартиру, строятся общеобразовательная школа для 1 100 учеников и детский сад на 310 воспитанников. Возводятся два надземных 9-уровневых паркинга, каждый из которых рассчитан на 499 машино-мест. На территории жилого комплекса появится плавательный центр.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.