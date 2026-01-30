Корпорация «Мегалит»: скоро откроется новый торгово-развлекательный комплекс в Королеве

Корпорация «Мегалит» , один из старейших российских девелоперов с 35-летним опытом, с гордостью завершает свой масштабный проект в наукограде. Еще в 2024 году была сдана жилая часть — «Дом-Мегалит в Королеве». Судьба этого комплекса была непростой: после начала строительства два десятилетия назад он успел стать долгостроем с пострадавшими дольщиками. «Мегалит» присоединился к проекту десять лет назад, разрешив сложные юридические вопросы и преобразовав объект в дом бизнес-класса под новым именем. В 2026 году корпорация ставит триумфальную точку в этой работе, вводя в эксплуатацию современный торгово-развлекательный комплекс, который занимает первые четыре этажа здания, сообщила пресс-служба корпорации.

На общей площади в 19 тыс. кв. м в новом ТРК «Мегалит» разместятся: фитнес-клуб DDX Fitness, супермаркет «Пятерочка», ресторан «Ростикс», аптека «Доктор Столетов», Sokolov, оптика «Счастливый взгляд», а также пункты выдачи Wildberries и Ozon. Для посетителей обустроен подземный паркинг.

В настоящий момент «Мегалит» завершает подготовку к открытию комплекса, которое запланировано на ближайшее время. Это событие станет знаковым не только для жителей «Дом-Мегалит в Королеве», но и для всего города.

Благодаря уникальной для этой локации концепции, новый объект имеет все шансы превратиться в популярный центр притяжения для горожан и стать самым востребованным комплексом в Королеве. Его запуск также станет существенным вкладом в развитие городской среды и современной торгово-развлекательной инфраструктуры наукограда.

Корпорация «Мегалит» — один из ведущих застройщиков России. Портфель компании включает свыше 1 млн кв. метров жилой, коммерческой и загородной недвижимости в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Московской областях.

В 2020 году компания была включена в перечень системообразующих предприятий Санкт-Петербурга, а в 2024 году — вошла в топ-10 строительных компаний города по объему ввода жилья (согласно данным Единого ресурса застройщиков).