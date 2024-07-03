Коробовский лесопарк благоустроят в Подмосковье

Жители ЖК «Пригород Лесное», «Богдановский Лес» и «Горки Парк» смогут ходить друг другу в гости пешком по удобным лесным экотропам. В Подмосковье благоустроят большой лесопарк рядом с этими жилыми комплексами, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Работы в Коробовском лесопарке проведут силами администрации Ленинского городского округа. Элементы благоустройства будут аккуратно интегрированы в естественную среду, так что природная растительность сохранится в целости и сохранности. С внешней стороны леса появятся входные группы, для комфорта жителей на зеленых маршрутах обустроят зоны отдыха.

ЖК «Пригород Лесное» находится в окружении крупных природных объектов — Коробовского и Богдановского лесничеств. Вместе с возведением жилых домов на территории проекта сейчас строятся сразу несколько объектов социальной инфраструктуры: детский сад на 360 мест, детский на 250 мест, третья и четвертая школы каждая на 1 100 мест, и поликлиника на 1 000 посещений в смену.

Жилой комплекс «Богдановский Лес» станет комфортным для проживания местом за счет создания баланса между современным мегаполисом и преимуществом жизни в шаговой доступности к лесному массиву и водоемам. На территории ЖК, помимо жилой застройки, возведут социальную инфраструктуру: три общеобразовательные школы на 3 000 мест, четыре детских сада на 1 400 мест, поликлинику на 380 посещений в смену и физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЖК «Горки Парк» возводят в Ленинском городском округе, рядом с поселком Коробово. На территории проекта построят полноценную социальную инфраструктуру: три школы на 3 700 учеников, шесть детских садов для 1 800 малышей, физкультурно-оздоровительный комплекс и поликлинику.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.