Комплекс ветхих самостроев демонтирован в ТиНАО

Госинспекция по недвижимости завершила демонтаж ветхих строений площадью 4 тыс. кв. м. в поселении Михайлово-Ярцевское на территории ТиНАО, уточнил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

«Объекты в поселении Михайлово-Ярцевское, квартал 130 общей площадью 4 тыс. кв. м не использовались, их конструктивные элементы подверглись значительному разрушению и утратили свою эксплуатационную пригодность. Кроме того, изначально они были возведены с нарушением норм и требований земельного законодательства — без разрешительной документации. Учитывая наличие признаков самостроя и аварийное состояние построек, принято решение об освобождении земельного участка», — сообщил Бобров.

В настоящее время комплекс опасного самостроя разобран, с участка вывезли мусор и выровняли. Освобожденную территорию задействуют под индивидуальную жилую застройку.

Мероприятия по обнаружению самостроев, а также аварийных, ветхих построек осуществляются во всех административных округах Москвы — это важнейший элемент профилактики правонарушений и поддержания архитектурной составляющей столицы. Такая работа способствует повышению качества городской среды и улучшает облик районов.

Выявлять неухоженные строения и незаконные постройки помогают жители столицы. Присоединиться к сообществу и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы можно в рамках проекта «Неравнодушный москвич». Чтобы стать частью команды, необходимо отправить свою заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.