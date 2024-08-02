Комплекс производства инсулиновых препаратов построили в Подмосковье

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области совместно с экспертами подведомственной научно-исследовательской лаборатории «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили ход реконструкции технологического комплекса производства лекарственных средств в Оболенске на территории городского округа Серпухов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Застройщик — компания «ГЕРОФАРМ».

В ходе проверки эксперты «МОСОБЛСТРОЙЦНИЛ» проверили качество монтажа металлоконструкций и производства сварочных работ, а также определили класс бетона по прочности на сжатие.

Реконструкция предприятия осуществляется в три этапа. В рамках первого этапа завершено строительство двухэтажной пристройки к основному зданию. Вторым и третьим этапами предусмотрено расширение производственных участков: на предприятии ежегодно будут производить наполненные картриджи препаратов Ринсулин Р и Ринсулин НПХ — 55 млн упаковок в год. А также до 45 млн упаковок Кортексина, 5 млн флаконов Ретиналамина, 500 тыс. пакетиков Рекогнана и 100 тыс. флаконов Пинеамина. Производство автоматизируют на 90%.

Полное завершение реконструкции запланировано на I квартал 2025 года.

«ГЕРОФАРМ» — отечественная фармкомпания, специализирующаяся на производстве инсулинов и препаратов для лечения заболеваний в области психоневрологии, офтальмологии, эндокринологии и гинекологии. Производство осуществляется полным циклом: от синтеза субстанции до готовой лекарственной формы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе на сегодняшний день активно работает программа импортозамещения.

В прошлом году, по словам губернатора, в регионе было открыто чуть более 20 импортозамещающих предприятий. В этом году в плане открыть еще 50, и 54 предприятия — в 2024 году.