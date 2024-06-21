Комплекс полуразрушенных хозяйственных построек снесли в округе Щелково

На улице Лесная в деревне Медвежьи Озера г. о. Щелково были выявлены и ликвидированы строения нежилого назначения, находившиеся в аварийном состоянии и портившие облик территории. Демонтаж был проведен в рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

На участке, ранее принадлежавшем сельскохозяйственному предприятию, общей площадью 88 400 кв. метров находился комплекс разноэтажных кирпичных заброшенных построек.

«Административно-хозяйственные здания продолжительное время не эксплуатировались и со временем пришли в упадок: конструктивные элементы были разрушены, отсутствовала кровля, оконные и дверные проемы. Прилегающая территория находилась в ненадлежащем, запущенном состоянии, ограждение отсутствовало. Полуразрушенные сооружения были признаны аварийными и подлежащими сносу. Весной текущего года силами нового правообладателя земельного участка объекты были снесены, в настоящий момент работы по демонтажу полностью завершены, территория расчищена от строительного мусора и ограждена», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Щелково было выявлено 302 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано, приведено в соответствие 198 объектов, что составляет 66% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.