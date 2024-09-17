Комплекс по производству систем водоочистки воды построен на 52% в ОЭЗ «Дубна»

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на стройплощадку будущего цеха по производству оборудования водоподготовки и водоочистки в городском округе Дубна, сообщает пресс-служба ведомства.

Здесь один из резидентов особой экономической зоны ведет строительство производственного комплекса площадью более 5 тыс. квадратных метров со специальными помещениями и встроенным административно-бытовым корпусом. Сегодня строительная готовность объектов по оценкам инспекторов Главгосстройнадзора превышает 52%: завершены фундаментные работы, рабочие ведут устройство каркаса здания и наружных стен из сэндвич-панелей. Завершат объект в 4 квартале 2025 года.

Компания-застройщик планирует создавать продукты и технические решения в соответствии с требованиями заказчика. Основные направления — подготовка технической и питьевой воды, очистка сточных вод, переработка и утилизация осадков, создание замкнутого цикла водопользования на промпредприятиях и другое.

Объем инвестиций в реализацию проекта составит порядка 350 млн. рублей, на новом производстве будет создано более 50 новых рабочих мест.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.