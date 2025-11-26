Компания «Чистая линия» расширяет производство в Подмосковье

Компания-производитель мороженого, молочной продукции и замороженного чая «Чистая линия» построит 25 новых зданий общей площадью 30 тыс. квадратных метров в городском округе Мытищи. Тем самым лидер по производству мороженого и молочных продуктов увеличит собственные мощности и долю присутствия на рынке. Об этом сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

На сопровождении менеджеров ЦСС в настоящий момент 8 проектов, 2 из которых уже получили разрешение на строительство в Главгосстройнадзоре Московской области.

До конца 2025 ЦСС возьмет на сопровождение еще 17 проектов «Чистой линии». Инвестиции в реализацию проекта составят 1 млрд рублей.

ООО «Чистая линия» с 2001 года занимается в Подмосковье производством мороженого, молочной и кисломолочной продукции. Компания занимает шестое место в рейтинге крупнейших производителей мороженого в России, в 2024 году объем производства «Чистой линии» составил 22 тыс. тонн. Головной завод компании расположен в Долгопрудном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что благодаря центру содействия строительству в Подмосковье ввели в эксплуатацию 5 млн кв. метров коммерческих помещений.

«За прошедший 2024 год мы с 3,8 млн кв. метров ушли на 5 млн кв. метров введенных в эксплуатацию коммерческих площадей. Все это благодаря более гибкому отношению к тем, кто обращается к нам за помощью. Это говорит о том, что при желании и готовности к трансформации мы достигаем результатов в каждом направлении», — сказал Воробьев.