Рост коммунальных тарифов неизбежно приведет к удорожанию аренды, но не изменит доходы владельцев квартир. Кто и как платит за ЖКУ при съеме жилья, зависит только от договоренностей сторон, однако в масс-маркете собственники вряд ли станут жертвовать своей выгодой, сообщил РИАМО руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов.

Вопрос о том, кто должен оплачивать коммунальные услуги при аренде квартиры, законом не регулируется. Ни четких правил, ни установленных тарифов не существует — условия полностью зависят от того, о чем сумеют договориться собственник и арендатор, объяснил эксперт. Однако в условиях грядущего повышения цен на ЖКУ этот «рыночный» подход может обернуться серьезной нагрузкой на кошелек нанимателей.

Как пояснил Чурилов, на рынке сложилась общепринятая практика: арендатор оплачивает переменную часть коммунальных платежей, а собственник — все остальное. Но и здесь есть множество вариаций. Одни договоры предусматривают оплату только света, воды и отопления, другие включают вывоз мусора и обслуживание домофона. Логика проста: этими благами пользуется именно тот, кто живет в квартире.

«Существует и иная модель: собственник включает в договор аренды оплату всей коммунальной платежки целиком. В этом случае арендатор несет полную стоимость услуг УК, и любое повышение тарифов бьет напрямую по его бюджету. Доход владельца квартиры при этом остается неизменным — он получает свою арендную ставку вне зависимости от размера квитанций», — констатирует эксперт.

По его мнению, повышение коммунальных тарифов, даже существенное, едва ли заставит собственников снижать арендные ставки. Рост будет повсеместным, и в другой квартире арендатора ждет ровно та же история. В масс-маркете — а это наиболее востребованный сегмент жилья — владельцы не готовы жертвовать своим доходом в угоду съемщикам. Высокий спрос, подогреваемый недоступностью ипотеки, играет на руку арендодателям, подчеркнул Чурилов.

Единственным исходом для нанимателей при значительном удорожании коммуналки, а следом и аренды, станет вынужденный переезд в квартиры меньшей площади, чтобы хоть как-то сократить расходы. В зоне риска окажутся владельцы неформатного жилья — пентхаусов, многокомнатных квартир и объектов с низкой ликвидностью. Им, вероятно, придется пересматривать условия: найти нового арендатора на такой лот крайне сложно. А вот собственники «классики» — однокомнатных и двухкомнатных квартир масс-маркета — могут чувствовать себя уверенно, заключил эксперт.

