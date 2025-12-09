сегодня в 18:44

Комитет по конкурентной политике Подмосковья проведет эфир по медиации в закупках

Московская область, являясь одним из регионов-лидеров в сфере конкуренции, контрактной системы и корпоративных закупок, продолжает тиражировать свои успешные практики, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В ответ на запросы профессионального сообщества в 2025 году Комитет по конкурентной политике Московской области активно участвовал в мероприятиях, посвященных развитию и цифровизации корпоративных закупок, а также вопросам внедрения медиации в рамках 223-ФЗ.

18 декабря 2025 года в 11:00 по московскому времени состоится прямой эфир Комитета по конкурентной политике Московской области на тему «Применение медиации в корпоративных закупках».

Во время трансляции эксперты расскажут про:

Досудебное урегулирование споров посредством медиации.

Особенности процедуры медиации в корпоративных закупках.

Как медиация может предотвращать конфликт в закупках.

Преимущества включения медиативной оговорки в договоры.

В числе спикеров также выступят представители Подмосковного отделения «ОПОРА РОССИИ» и Академии практической медиации и права.

Дата проведения: 18.12.2025 в 11:00

Срок приема вопросов к эфиру: с 08.12.2025 до 15.12.2025.

Позже на сайте и в социальных сетях Комитета по конкурентной политике МО будет размещена ссылка для подключения к трансляции.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.