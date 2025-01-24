Количество самостроя в столице сократилось почти вдвое

В прошедшем году число зафиксированных фактов возведения самостроя в Москве уменьшилось на 43%. Такие результаты связывают с проведенными Госинспекцией по недвижимости профилактическими мерами, которые были направлены на недопущение правонарушений в имущественно-земельной сфере и повышение правовой грамотности предпринимателей, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Сотрудники инспекции проводят системную работу по выявлению и пресечению самостроя во всех округах Москвы. Особое внимание уделено профилактике земельно-имущественных нарушений и недопущению размещения незаконных построек.

«Сегодня большое внимание наше ведомство уделяет именно информационно-разъяснительной работе с землепользователями, повышению уровня их правовой грамотности при использовании земель, проведении работ по строительству или реконструкции. Стимулирование правообладателей объектов недвижимости к соблюдению требований законодательства и консультационная практика способствуют снижению числа самовольных строений», — сказал Бобров.

Он добавил, что, согласно динамике, количество самостроя в столице уменьшилось в 1,8 раза.

В 2023 году Госинспекция по недвижимости Москвы зафиксировала 5570 нелегальных построек, а в аналогичном периоде 2024 года — уже 3174 самостроя. В общей сложности за минувший год в городе демонтировали порядка 1900 незаконных объектов суммарной площадью 480 тыс. кв. м.

Одна из ключевых задач Госинспекции по недвижимости — освобождение общегородского пространства от самостроя.

«Чтобы минимизировать случаи возведения самовольных построек, не допустить совершения правонарушений в имущественно-земельной сфере или понять, как их устранить, мы проводим семинары, вебинары, стратегические сессии и индивидуальные консультации на площадке нашего информационно-консультационного центра „ГИНЭТИКА ПОРЯДКА“», — пояснил Бобров.

Он уточнил, что принять участие в бесплатных мероприятиях могут все желающие.

Также в столице работает цифровая платформа «Открытый контроль», при помощи которой можно проверить наличие рисков нарушения обязательных требований, задать вопрос о контрольной (надзорной) деятельности и получить консультации от контролеров.