Кокошкино стало лидером по росту цен на новостройки в Новой Москве в январе

В январе 2026 года цены на новостройки в Новой Москве заметнее всего увеличились в поселении Кокошкино, сообщает РБК .

По данным аналитиков риелторского агентства Est-a-Tet, в начале 2026-го рынок новостроек в Новой Москве продолжил рост, достигнув средней цены в 339,4 тыс. рублей за кв. м, что на 1,3% выше цены в декабре. Самое заметное увеличение стоимости зафиксировано в поселении Кокошкино, где цена выросла на 5,7%, до 319 тыс. рублей за «квадрат».

Причина связана с ростом строительной готовности единственного жилого комплекса в этой локации, что подняло его привлекательность среди покупателей.

На втором месте по темпам роста расположилось поселение Десеновское (+4,6%, до 328,5 тыс. рублей), на третьем — Марушкинское (+3,4%, до 287,5 тыс. рублей). Также в топ-5 вошли Новофедоровское (+2,7%, до 168,7 тыс. рублей) и Московский (+2,5%, до 359 тыс. рублей).

Однако в двух локациях средняя цена за квадратный метр стала ниже. Наибольшее падение отмечено в Филимонковском — на 3,5%, до 281,9 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.