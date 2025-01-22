Ко Дню знаний в Серпухове после капремонта откроется школа № 17

В городском округе Серпухов на улице Джона Рида, дом № 6, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 17. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают 26 человек. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

По проекту капремонта в здании площадью более 3 тыс. кв. метров планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.