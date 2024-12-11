Княжевская: здание реабилитационного центра на севере Москвы реконструируют

В правила землепользования и застройки Москомархитектурой внесены изменения для незавершенного объекта строительства протезно-ортопедического восстановительного центра Фонда соцстрахования. Здание располагается по адресу: улица Ивана Сусанина, вл. 3, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

«В рамках проекта предполагается реконструкция существующего здания с последующим устройством надстройки дополнительного этажа. Данные решения позволят увеличить общую площадь объекта с 12,9 до 22 тыс. кв. м без расширения застраиваемой территории», — сказала Княжевская.

По ее словам, застройку уплотнят за счет надстройки, при этом прилегающая территория не будет затронута, а экологический климат района сохранится.

Сейчас идет подготовка документация для согласования реконструкции на расположенном в районе Западное Дегунино участке площадью 2,27 га. На прилегающей к застройке территории находятся действующие объекты сферы здравоохранения.

Оперативная группа по сокращению долгостроя, которая действует в комплексе градостроительной политики и строительства столицы приняла решение передать объект ФБУ «Реабилитационный и учебный Центр Фонда социального страхования Российской Федерации» для размещения реабилитационного центра.

В соответствии с результатами проведенной с 2011 года работы оперативной группы были решены вопросы по 683 долгостроям. Из них 212 демонтировали, а территории привели в порядок и благоустроили, на 272 объектах возобновили работы, а также ввели в эксплуатацию 199 объектов.