сегодня в 16:23

Княжевская: за 13 лет выдали 7 тыс градостроительных планов под соцобъекты

С 2011 года Москомархитектурой было подготовлено и выпущено почти 7 тыс. градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) для возведения соцобъектов, заявила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Юлиана Княжевская.

Участки предназначены для возведения объектов образования и здравоохранения.

«Из общего количества почти 73% — это свыше 5 тыс. ГПЗУ — приходится на объекты образования, а именно детские сады и школы. Остальные градостроительные планы направлены на развитие здравоохранения», — уточнила Княжевская.

Активное преобразование старых районов и образование новых кварталов должно сопровождаться появлением обновленных элементов социнфраструктуры. Данные элементы должны быть доступны для населения и соответствовать всем современным стандартам качества.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что всего за 13 лет Москомархитектурой было выдано около 67 тыс. ГПЗУ.

«Почти 10 тыс. градостроительных планов утверждено под возведение городских объектов, еще свыше 57 тыс. — по заявкам от юридических и физических лиц», — заключил Ефимов.