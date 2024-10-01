Княжевская: выпущены градостроительные планы для частных домов в ТиНАО и ВАО

Градостроительные планы участков выпустили для возведения частных домов в Новой Москве и Восточном административном округе. Планы касаются 4 участков в Новомосковском округе и 1 участка в ВАО, сообщила глава комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), который входит в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

В Косино-Ухтомском и Филимонковском под застройку предоставили 0,66 га.

«На каждом участке можно будет возвести дом и сопутствующие строения. Общая площадь недвижимости не превысит 566 квадратных метров. Территории свободны от капитальной застройки и находятся в экологически благоприятных районах», — сказала Княжевская.

Председатель Москомархитектуры добавила, что в ТиНАО построенные в рамках развития индивидуального жилищного строительства новые дома появятся в деревне Поповка, на Весенней улице, земельные участки 23, 25, 27, 29. В ВАО новый дом появится на улице Камова, участок 31/2А.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказывал, что москвичи за 4 года выкупили за 40% кадастровой стоимости 49 га. Эту землю они ранее арендовали у Москвы для индивидуального жилищного строительства.