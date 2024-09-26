Княжевская: выпущен градплан участка под дом по реновации у станции «Крымская»

Столичный комитет по архитектуре и градостроительству выпустил градостроительный план земельного участка площадью 1,74 га в районе Котловка, на котором появится новостройка по реновации, сообщила председатель Москомархитектуры, входящей в комплекс градостроительной политики и строительства города, Юлиана Княжевская.

Новый жилой дом планируют возвести на территории по адресу: ул. Винокурова, з/у 22/1.

«Новостройка предельной площадью 102 тыс. кв. м появится в активно обновляемом столичном районе с современными общественными пространствами, парками, социальными и коммерческими объектами. Жилой дом расположен недалеко от станции „Крымская“ Московского центрального кольца», — заявила Княжевская.

Информация о проведении в мегаполисе программы реновации доступна на сайте mos.ru. Подробнее о реновационных квартирах и домах рассказывается по ссылке.

Программу реновации утвердили в Москве в августе 2017 года. Она касается около 1 млн горожан, по ней планируют расселить 5176 домов. Только за минувший год в столице под заселение передали 59 новостроек, переселение коснулось свыше 47 тыс. человек. Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин поручил нарастить темпы по реновации вдвое.

Москва стала одним из лидеров среди регионов РФ по темпам и объемам строительства. За несколько лет в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в городе увеличился в 2 раза — с 3 до 5-7 млн «квадратов» в год.