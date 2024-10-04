Княжевская: выпущен градостроительный план участка для дома по реновации в СЗАО

В московском районе Покровское-Стрешнево в рамках программы реновации возведут дом. Выпущен градостроительный план земельного участка площадью 0,41 га, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Здание возведут на улице Циолковского, владение 3. Рядом будет станция московского метро «Тушинская». Максимальная площадь дома составит примерно 18 тыс. «квадратов», отметила Княжевская.

Неподалеку от новостройки будет крупный сквер имени Константина Циолковского. В его центре стоит бюст, на котором изображен известный ученый. Близлежащая территория благоустроена. Есть зоны для прогулок, площадки для отдыха с детьми, территория для занятий спортом, подчеркнула председатель Москомархитектуры.

В программу реновации на территории Северо-Западного административного округа Москвы включены 432 новостройки. До этого мэр столицы Сергей Собянин делился информацией о реализации программы и развитии социнфраструктуры в СЗАО.

Подробно о программе реновации рассказано на сайте mos.ru. О предлагаемых переселенцам квартирах и домах в деталях расписано по ссылке.

В программу реновации в СЗАО включены 432 новостройки. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реализации программы и развитии социальной инфраструктуры на северо-западе столицы.

В Москве программа реновации заработала с 2017 года. Она затрагивает почти один млн жителей столицы. В рамках нее будет расселено около 5 176 домов.

В 2023 году под реновацию построили 59 новостроек. В них переехали около 47 тыс. москвичей.

До этого мэр столицы Собянин потребовал нарастить скорость реализации программы реновации в два раза.

Москва занимает одну из лидирующих позиций во всей России по скорости и масштабам строительства. За последние несколько лет в рамках федерального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда»объем строительства и ввода в эксплуатацию домов в столице увеличился в два раза: с трех млн до пяти-семи млн «квадратов» в год.