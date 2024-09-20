Княжевская: выпущен градостроительный план участка для дома по реновации в Крюкове

В столичном районе Крюково был выпущен градостроительный план земельного участка, который нацелен на возведение жилого дома по программе реновации, заявила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Юлиана Княжевская.

Известно, что участок расположен по адресу: Зеленоград, ул. 1 Мая, з/у 4.

Площадь данного участка составляет 2,25 га.

«Предельная площадь застройки составит 77,6 тыс. кв. м. На первом этаже разместятся разнообразные бытовые помещения для удобства жителей, а прилегающую территорию комплексно благоустроят, чтобы обеспечить гармоничное сочетание городской инфраструктуры и природного окружения. Еще одним преимуществом станет близость московского городского вокзала Зеленоград-Крюково», — прокомментировала Юлиана Княжевская.

Ознакомиться с подробной информацией о программе реновации можно на портале mos.ru. Больше сведений о квартирах и домах по программе реновации доступны по ссылке.

Напомним, что программа реновации была утверждена в Москве в 2017 году.