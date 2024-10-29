Княжевская: вблизи станции метро «Прокшино» появится деловой комплекс

сегодня в 13:42

В правила землепользования и застройки для строительства в Коммунарке многофункционального общественно-делового комплекса были внесены изменения комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектурой). Об этом сообщила председатель комитета Юлиана Княжевская.

«Комплекс планируют возвести на земельном участке площадью 2,5 га. Он появится в 500 м от станции метро „Прокшино“ в границах квартала 35, з/у 12/6, 79А/1», — отметила Княжевская.

Она уточнила, что площадь здания будет составлять порядка 77,2 тыс. кв. м.

Проект реализуют на средства частных инвестиций. Благодаря объекту для местных жителей появятся дополнительные рабочие места и новая точка притяжения.