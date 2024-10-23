Княжевская: в ТиНАО модернизируют инфраструктуру агрокластера

Для реконструкции павильонов отгрузки овощей и фруктов, которые входят в состав агрокластера «Фуд Сити», располагающегося в ТиНАО, были внесены изменения в правила землепользования и застройки, сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Юлиана Княжевская.

Она уточнила, что под реконструкцию была выделена территория площадью более 21 га.

«В целях развития существующей инфраструктуры модернизация предполагается на имеющемся участке земли, входящем в состав агрокластера „Фуд Сити“. Под реконструкцию выделили территорию, входящую в состав оптово-продовольственного центра, площадью 21,54 га. Она находится по адресу: район Коммунарка, деревня Сосенки, квартал 1, з/у 10Д. Предполагаемая площадь реконструируемого сооружения составит около 105,4 тыс. кв. м», — поделилась председатель комитета.

Известно, что на планируемой площади пройдет улучшение имеющейся инфраструктуры с реконструкцией складского терминала, холодильного склада, павильонов отгрузки овощей и фруктов, а также возведение эксплуатируемой кровли, которая станет парковкой.

Княжевская отметила, что это улучшит транспортную доступность и значительно разгрузит дорожный трафик не только на территории продовольственного центра, но и на ближайших участках улично-дорожной сети.