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Княжевская: в Краснопахорском районе выделят участок для объекта пищепрома

В Краснопахорском районе ТиНАО столица планирует выделить участок для возведения пищевого производственного комплекса. Об этом сообщила председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектуры) Юлиана Княжевская.

«Проект предусматривает создание современного производственного комплекса, что поспособствует развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест. Объект будет оснащен передовым оборудованием, соответствующим высоким стандартам качества», — отметила Княжевская.

По ее словам, развивать подобные объекты важно в целях создания стабильных условий для бизнеса и повышения продовольственной безопасности региона.

Как отметил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, столичные промышленники получают от города всестороннюю поддержку. Например, с 2022 года в соответствии с поручением мэра Сергея Собянина инвестор может получить в аренду землю за 1 рубль в год.

«Для этого реализуемый инвестором проект должен приносить пользу столице — на предприятии необходимо выпускать важную для Москвы продукцию и создавать рабочие места для горожан. Так, на производственном комплексе в Краснопахорском районе откроют 300 новых рабочих мест и будут ежегодно производить до 20 млн упаковок готовых блюд», — сказал Ликсутов.

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) участки под строительство объектов производства выделяют без торгов.

МаИП является особым статусом, который для проектов по созданию рабочих мест и развитию столичной инфраструктуры могут получить инвесторы.

«Город принял решение выделить в районе Краснопахорский 4 га земли для строительства пищевого производства площадью 32 тыс. кв. м. Договор аренды планируется заключить на 5 лет», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ожидается, что на новых предприятиях будут стимулировать внедрение в пищевую промышленность инноваций, которые позволят удовлетворить возрастающие потребности населения и улучшить качество продукции. Проект станет важным этапом в устойчивом экономическом развитии района.

Как пояснил руководитель департамента развития новых территорий города Владимир Жидкин, сейчас в ТиНАО работают свыше 220 малых, средних и крупных промкомпаний. Благодаря активному росту производства создаются новые рабочие места.

«На территории новых округов с момента присоединения их к столице количество рабочих мест увеличилось в 3 раза. Сейчас оно составляет более 290 тыс.», — уточнил Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в рамках МаИП в аренду по льготной ставке в разных районах столицы выделили свыше 200 га для возведения промпредприятий. На них создадут 25 тыс. рабочих мест.